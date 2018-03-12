Учёные научились предсказывать ОРВИ

Вчера, 23:02

Эксперты из Колумбии практикуются на предсказаниях простудных заболеваний на определённой территории. Эта способность может уберечь многих от поражения, ведь люди уже знают, где ожидать удар бацилл.

Специалисты Колумбийского университета рассказали свою новую методику предсказания вспышек простудных болезней, зависимо от географического расположения того или иного региона. Они уверены, что такая способность поможет многим туристам избежать заболевания.

Ведь прогнозы будут проводиться живыми людьми, поэтому, при предсказывании, у путешественника, планирующего визит в тот или иной регион, автоматически разовьется страх и он или поменяет свое направление, или же просто никуда не поедет. Руководитель группы ученых Джефф Шаман, который также занимался изучением новой методики предсказания простуды уверяет, что получив некоторые знания, люди смогут быть максимально защищенными от вирусов и инфекций.