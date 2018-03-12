В день выборов к Земле приблизится брат Челябинского метеорита

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18 марта в России состоятся выборы президента. Но в этот день жителям страны предстоит увидеть еще одно исключительное событие. К Земле на максимальное расстояние подойдет астероид, размерами напоминающий Челябинский метеорит, упавший в России пять лет назад.

Астрономы совершили подобное открытие 7 марта и определили, что астероид пройдет рядом с Землей на дистанции 1 676 млн км. По нормам космоса, расстояние довольно небольшое. Однако ученые заявляют, что астероид на планету падать не собирается.

Также они сообщают, что второе приближение астероида произойдет в 2021 году, но тогда он пройдет на еще большей дистанции.