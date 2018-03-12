Джефф Безос: Земля - лучший объект Солнечной системы

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Руководитель компании Amazon Джефф Безос считает планету Земля лучшим представителем Солнечной системы. По его словам, аналогов нет во всей Вселенной.

Представители компании The explorers club 10 марта организовали торжественное мероприятие с ужином, на котором оказался среди гостей и глава компании Amazon Джефф Безос. После того, как прошла вся трапеза, бизнесмен решил выступить перед гостями с речью. Он подчеркнул, что ученые активно проводят изучения Марса, Юпитера и других планет на предмет условий, идентичных на Земле. Но по его мнению, они не смогут ничего подобного найти.

Ведь планета Земля является наиболее лучшим объектом во всей Солнечной системе. Именно в этих условиях родились люди и могут теперь жить. Безос полностью уверен, что ни в одном уголке Вселенной нет ничего подобного, так что ученым не нужно ломать зря головы и официально признать данный факт.