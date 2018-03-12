Компьютерная модель показала ученым, как аэрозоли влияют на облака

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Группа японских климатологов, совместно с разработчиками инновационных вычислительных технологий смогла увидеть процессы, которые происходят в облаках из-за попадания в атмосферу аэрозолей. Для исследования ученые применили компьютерную модель.

Благодаря сверхмощному компьютеру, исследователи сумели до мельчайших нюансов смоделировать атмосферные явления по всем предложенным параметрам. В результате была опровергнута устоявшаяся теория о том, что твердые частицы, попадающие в атмосферу из природных и техногенных источников, способствуют образованию облаков и, как следствие, приводят к увеличению парникового эффекта.

В верхних слоях атмосферы аэрозоли, наоборот, разрушают облака, включая механизмы моментального испарения воды. Таким образом, ученые смогли найти метод прогноза погодных условий на несколько лет вперед, а также определить климатические изменения. Исследователи не собираются останавливаться на достигнутом и будут в перспективе применять еще более мощные компьютеры для долгосрочных прогнозов.