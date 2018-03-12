Ученые признали стресс и депрессию заразными

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Ученые Института мозга Хоччисса при Университете Калгари провели ряд исследований. Специалисты признали стресс и депрессию заразными. Под влиянием раздражителей происходит переформатирование и сбои в работе нейронов.

Канадские ученые из Университета Калгари сообщили, что депрессия и стресс могут быть заразными. К такому выводу исследователи пришли после длительного наблюдения за поведением людей. Согласно полученным данным, психологическое расстройство может перенять здоровый индивид от другого человека, «инфицированного» негативными мыслями.

После получения «стрессовой инфекции» у человека снижается уровень активности мозга. На фоне нового состояния организма происходит переформатирование и сбой в работе нейронов. Ситуацию решения проблемы ученые пока не рассматривают, поскольку хотят более точно понять механизм передачи негатива в обществе.