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В США началовь строительство крупнейшего в мире бункера

13-03-2018, 07:45

В США решили подготовиться к возможному Армагеддону, и начали строительство крупнейшего в мире бункера под землей.

Жители США решили подготовиться к возможным катастрофам и нашли способ защиты на случай Армагеддона. В штате Южная Дакота на огромной территории бывшей военной базы началось строительство самого большого в мире подземного жилого комплекса, рассчитанного на 575 бункеров, в которых от катастроф смогут спастись около 5 000 человек.

Убежище строят в соответствии с современными веяниями и дизайнерской отделкой. Стоимость одного места в бункере достигнет 25 000 долларов.

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