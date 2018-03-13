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Археологи обнаружили огромную статую танцующего Шивы в Индии

Сегодня, 07:15

Археологи обнаружили в Индии огромную статую древнего бога Шивы. Сообщается, что дата изготовления этой статуи – примерно XVII век н.э.

Находка была обнаружена вблизи деревни Бандха Пара. Стоит отметить, что высота «танцующего Шивы» составляет 1,2 метра, а ширина достигает метра. Археологи предполагают, что когда-то эта скульптура могла служить вершиной местного храма.

Шива Натараджа в данной статуе изображен в танце, который в древней культуре носит название «тандава». Этот танец означает начало цикловой цепи «создание-охрана-разрушение».

Стоит отметить, что ввиду предположения, что данная статуя могла служить верхушкой храма, археологи предполагают, что где-то в этих местах расположен и сам храм. Именно поэтому специалисты приняли решение не только продолжать раскопки в этой местности, но и вести их в усиленном режиме, прилагая еще больше усилий.


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