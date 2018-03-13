Учёные каждый день регистрируют 10 тысяч сигналов НЛО

Сегодня, 06:15

Астрономы фиксируют каждый день около 10 тысяч сигналов от инопланетян, которые не поддаются естественному объяснению. Природный фон нашей Вселенной насытился многими странными радиосигналами.

Часто учёные замечают импульсы даже из таких частей космоса, где нет никаких источников. В частности, эксперты до сих пор ещё не смогли разобраться с радиоимпульсами FRB. Но наибольшее внимание приковывает к себе сигналы, которые поступают из недр пространства, где нет космических объектов в принципе. Исходя из этого специалисты считают, что аппараты фиксируют именно импульс инопланетных кораблей, либо их космической базы.