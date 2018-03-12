Учёные: Население полуострова Сомали может исчезнуть в ближайшие годы

Сегодня, 19:00

Африканские и американские метеорологи делают неутешительные прогнозы. Согласно последним исследованиям, население стран Сомалийского полуострова находится на грани выживания.





Особенное внимание учёные уделили изучению почвы и жизнедеятельности государств: Кения, Эфиопия и Сомали. По словам экспертов, эти страны подвержены постоянным критическим климатическим угрозам, которые не позволяют вести хотя бы стабильный образ жизни, не говоря уже о прогрессе. Главной причиной их бедствий было названо глобальное потепление. Именно оно приводит на их земли частые засухи. Метеорологи уверяют, что не далеко то время, когда засуха будет приходить каждые пять лет.



Последние две погодные катастрофы – в 2011 и 2017 году – убили десятки тысяч местных жителей. Они не имеют возможности спастись от жары, количество воды уменьшается, всё меньше зерновых культур могут прижиться, а единственный источник заработка – животноводство не может существовать в таких условиях. Метеорологи призывают учёных и ОНН заняться проблемой населения Сомалийского полуострова. В противном случае в ближайшие десятилетия жизнь на этих территориях исчезнет.