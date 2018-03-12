Учёные: Найден способ получать звёздную энергию

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Американские учёные заявили об обнаружении способа, который позволит использовать энергию звёзд. Для этого необходимо воспроизвести процесс термоядерного симбиоза, происходящий в пределах звёзд.

Эксперты Массачусетского технологического университета и их соратники заявили о сенсации. Они намерены овладеть энергией звёзд. Специалисты разработают в специальных условиях, схожих с термоядерным реактором. В основе данной разработки лежит магнит, обладающий суперпроводимостью. Он изготовлен из оксида-бария меди. Чтобы приблизить термоядерный процесс к естественному, создадут небольшую камеру. Токамак способен выдерживать большие температуры и нагрузки.

Далее уточняется, что изначально будет задействован реактор на 100 МВт.