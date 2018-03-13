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Американец вместил всю историю вселенной в 10-минутный ролик

Сегодня, 04:30

Житель США смонтировал видео, в котором за 10 минут показал все 13,8 млрд лет истории существования вселенной.

Монтажер и режиссер из США Джон Бозвелл опубликовал созданный им 10-минутный видеоролик, который демонстрирует всю историю развития вселенной в течение 13,8 миллиардов лет от Большого взрыва и ее появления и до настоящего момента. Интересно, что 1 секунда ролика вмещает в себя 22 миллиона лет жизни вселенной, солнечная система появляется лишь на 6-й минуте, а история возникновения и жизни людей занимает лишь пару последних секунд.

Создатель показал эволюцию вселенной от образования первых звезд, включая процесс образования галактик, появления черных дыр и сверхновых звезд. При создании видео автор вставлял некоторые фрагменты из фильмов документального жанра и научных передач о строении вселенной и солнечной системы, а также собственные наработки.


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