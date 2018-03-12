Ученые научили робота танцевать как «пьяный батя»

Издание The Verge сообщает о новом достижении ученых. Исследователи швейцарского университета ETH Zurich научили четырехногого робота ANYmal танцевать как «пьяный батя».
Швейцарские ученые успешно провели апробацию умений нового четырехногого робота ANYmal. По данным ученых, в процессоре устройства проходит анализ информации и производится передача на конечности, которые двигаются в такт музыке. Умения робота пока оценили как примитивные, в некотором роде схожие с танцами и покачиваниями «пьяного бати».
Пользователей Сети развеселило постукивание ножки робота в ритм и круговые движения корпусом.
Издание The Verge отметило, что машина ещё не совершенна и не может тягаться с живым человеком.