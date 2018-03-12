Российские ученые нашли материал для скоростного квантового интернета

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Ученые из России обнаружили материал, который может стать платформой для квантового интернета с высокой скоростью. С помощью него можно увеличить скорость Сети до 1 Гбит/с.

На данный момент ведется гонка по созданию квантовых компьютеров. Пока непонятно, когда именно создадут такое устройство, но новинка определенно вызовет переворот в сфере компьютерных технологий.

Ученые обнаружили позабытый материал - карбид кремния, который является отличным проводником. Именно с этого материала началось создание всей современной электротехники. На основе карбида были созданы первые светодиоды.

Сегодня карбид является жаростойким материалом, из которого производят бронежилеты и тормозные колодки для суперкаров. Сейчас ученые смогли выяснить, как усовершенствовать светодиод из карбида, чтобы повысить излучение фотонов до нескольких миллиардов за секунду. Именно такая скорость нужна, чтобы добиться быстрого интернета.