Древнее захоронение обнаружили археологи в центре Ростова

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В Ростове во время проведения археологических раскопок обнаружили древнее захоронение. Оно состоит из двух камер – входной и камеры погребенного.

В самом центре Ростова археологи проводят раскопки, работы ведутся на проспекте Ворошиловском. Сообщается, что изначально ученые уже обнаружили скелет человека, а сегодня, 12 марта прямо на пересечении проспекта с улицей Станиславского было обнаружено древнее захоронение.

После предварительного изучения найденных останков человека, исследователи отнесли их к 1-3 веку нашей эры. Известно, что раскопки ведутся на глубине всего в несколько более метра, как долго они продлятся, неизвестно.

Ранее в этом же районе археологи обнаружили останки коня и чучело теленка, погребение которых ученые считают ритуальным обрядом. Сообщается, что обнаруженное захоронение имеет две камеры, одна из которых выполняет функцию входной камеры, а вторая – погребальной.

Как известно, раскопки археологи начали в результате реконструкции, которая проводится на улице Станиславского. Ученые уверенны, что все обнаруженные ними находки являются ценными и помогут заполнить пробелы в истории края и России. Все экспонаты направлены для более детального изучения в специальную лабораторию.