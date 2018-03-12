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Учёные рассказали, почему "лучше синица в руке, чем журавль в небе"

Сегодня, 16:30

Учёные пояснили, что значит фраза "лучше синица в руке, чем журавль в небе". Американские эксперты назвали причину опасения людьми всевозможных потерь и не желание обращать внимание на потенциальный доход.

Как отметили в исследовании специалисты Университета в штате Иллинойс, который расположился в Спрингфилде, все негативные мысли имеют сильнейшее воздействие. Таким образом, критика, которая вызывает тревогу, имеет больший вес, чем одобрение. Виновность тоже переживают гораздо сильнее, чем похвалу. Человек скорее будет расстроен из-за того, что потерял десять долларов, чем рад их находке. Такая реакция наблюдается и в потребительстве. Покупатели больше обращают внимание на рост цен, чем на их падение. Переход на более скудный образ жизни всегда психологически сложнее.


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