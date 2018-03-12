Американский уфолог увидел необычный пылающий НЛО

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Уфолог из американского штата Техас заметил в небе необычный НЛО. Скотт Уорринг отметил, что он видел горящий объект каплевидной формы, который направлялся в океан. Специалист предположил, что там находится база пришельцев.

Американский уфолог также заметил, что ранее ученые никогда не встречали внеземные корабли подобной формы. Во время наблюдения за ним Уорринг заметил, что «корабль» периодически исчезает из поля зрения, однако потом возвращается. Благодаря этому, уфолог с уверенностью заявил, что это ни что иное, как инопланетный корабль.

Кроме того, эксперт выдвинул предположение, что пришельцы направлялись на одну из своих баз, расположенных в океане. Уровень свечения объекта, его форма и траектория полета не оставили специалисту никаких сомнений. Скотт Уорринг заявил, что это однозначно был космический корабль класса, который ранее не удалось наблюдать земным ученым.