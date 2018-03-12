Вблизи Солнца астрономы нашли потенциально обитаемую планету

Сегодня, 13:04

Астрономы обнаружили потенциально обитаемую планету, которая расположена вблизи Солнца. Такое открытие удалось сделать благодаря телескопу «Кеплер».

После запуска орбитальной обсерватории «Кеплер» специалистам удалось обнаружить 15 новых экзопланет, которые расположены вблизи Солнца. Установлено, что в «зоне жизни» находится одна планета, на которой существуют океаны и ее атмосфера приближена к земной. Результаты своих исследований астрономы опубликовали в специализированном журнале Astronomical Journal.

В ходе исследования установлено, что структура недр данной планеты тоже похожа на структуру недр Земли. На данный момент идут более детальные исследования данной планеты, которые помогут выяснить все подробности.

Напомним, что телескоп «Кеплер» был изначально создан для поиска планет, которые располагаются неподалеку от ярких и крупных Светил. Объединив полученные с его помощью данные с ранее существующей информацией, японским астрономам удалось обнаружить значительное число потенциально обитаемых планет.

Сообщается, что изучением новой планеты занимается группа исследователей из Технологического института Токио (Япония), которые согласовывают полученную информацию со специалистами NASA.