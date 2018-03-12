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Ученые выяснили особенности восприятия «детских голосов» собаками

Сегодня, 12:05

Ученые Йоркского университета из Канады успешно провели эксперимент с участием 69 животных. Специалистам удалось выяснить особенности восприятия «детских голосов» собаками. Информацию об исследовании влияния высокочастотных звуков публикует N+1.

Канадские ученые провели эксперимент. Для участия взяли 69 собак, на которых испытывали особенности восприятия разнотембровых и многочастотных звуков. Животных разделили на две группы и отслеживали реакцию питомцев на голоса. Наиболее восприимчивым для животных оказался высокочастотный звук, называемый «детским».

Исследователи утверждают, что если к собакам обращаться таким голосом, то это повысит их внимательность и поспособствует укреплению социальных связей. А щенки активнее реагируют на запись человеческой речи, если в ней есть много высокочастотных звуков; обычно таким голосом люди обращаются к маленьким детям.


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