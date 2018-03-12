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Ученые NASA могут изменить представление об инопланетянах

Сегодня, 11:43

Ученые NASA сообщают о новых открытиях. Геолог из Лаборатории реактивного движения Синтия Филлипс изучает подземный океан луны Юпитера Европу. Специалисты могут изменить представление об инопланетянах и среде их обитания в Космосе.

Ученые из Американского космического агентства находятся на пороге нового открытия. Известный специалист в области геологии Синтия Филлипс возглавляет миссию изучения спутника Юпитера – Европы. Под ее взор попали подземные океаны, которые могли стать идеальной средойобитания для инопланетян. Ситуация обнаружения новой среды обитания заставляет ученых пересмотреть существующие гипотезы и теории об инопланетянах и НЛО.

Специалисты также готовы корректировать представление о зарождении и существовании инопланетной жизни. По предварительным данным, Европа может иметь подповерхнсотный океан и может претендовать на возможность существования жизни. Материалы исследования появились в тематическом издании.


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