Уфологи на Земле заметили гигантские следы инопланетян

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Охотники за НЛО впервые смогли зафиксировать настолько явные доказательства того, что инопланетяне все-таки прибывали на Землю. В Сети также появилось видео, которое наглядно демонстрирует следы пришельцев.

Опытный уфолог из США Тайлер Глоккер был шокирован, когда смог обнаружить вокруг планеты таинственные следы, которые оставили инопланетяне на своих НЛО. Эксперт заверяет, что гигантские воздушные полосы в небе вокруг планеты однозначно принадлежат НЛО.

Сообщается, что длина белых полос достигает более 21 тысячи километром и тянется от Антарктиды и прямо до самого Северного полюса. Однако скептики утверждают, что подобные следы могут оставаться в небе после самолетов, поэтому нельзя окончательно утверждать о существовании НЛО.