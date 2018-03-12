Ученые: Чуткость и эмпатия женщин не зависят от генетики

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Ученые из Кембриджского университета оказали, что чуткость, сострадание и эмпатия, которые больше свойственны женскому полу, не заложены генетически, как это предполагалось ранее. По словам ученых, все дело в различном воспитании мальчиков и девочек в раннем возрасте.

Группа ученых из Кембриджского университета доказала, что чуткость и эмпатия не заложена у женщин природой или генетикой. Однако самое крупное исследование, изучающее связь между эмпатией и генетикой, ничего не нашло в ДНК 46 861 мужчин, чтобы предположить, что они по природе должны быть менее заботливыми, чем женщины.

Фактически, женщины могут проявлять большее сочувствия просто из-за своего воспитания, жизненного опыта и социальных различий. Ученые утверждают, что на уровень эмпатии человека могут также влиять мужские и женские гормоны, которые играют определенную роль.