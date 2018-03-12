Смертельные сверхинфекции и наноболезни угрожают человечеству

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Сверхвыносливые мультирезистентные бактерии показали свое сопротивление всем известным антибиотикам. Наноболезни угрожают человечеству. Такого мнения придерживаются исследователи иммунитета, вирусологи, медики и биологи.

Проблема гибели человечества как никогда актуальна в эру развития нанотехнологий. Причину возможного истребления людей специалисты видят в развитии и мутациях сверхвыносливых мультирезистентных бактерий. Большой проблемой является создание нового вида вакцин, помогающих предупредить заболевания наноболезнями. Известные ныне антибиотики не являются реальной панацеей и не решают поставленных медицинских заданий.

«Если назначат неправильный антибиотик, человек может легко погибнуть», - подчеркивают специалисты.

На данный момент в России проводятся исследования, которые могут решить все проблемы сегодняшнего дня. На пути развития находится завод «Биохимика», который сотрудничает в многими странами ЕС и мира.

Накануне состоялись переговоры с немецкой компанией Biesterfeld International.

«Ванкомицин и вся линейка антибиотиков имеет очень большое значение для здоровья людей во всем мире», - сообщают немецкие партнеры.