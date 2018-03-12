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Интересное фото опубликовало в Twitter Европейского космического агентство. Телескоп «Хаббл» снял слияние двух галактик в созвездии Кита на расстоянии 350 млн световых лет от Земли.

В социальной сети Twitter появилась запись на официальной странице Европейского космагентства. В сообщении говорится о сделанном снимке в созвездии Кита.

По данным, на расстоянии 350 млн световых лет от Земли. Специалисты убеждены, что единым целым две слитые галактики станут спустя несколько миллионов лет. К слову, подобного рода столкновения не являются странным или не естественным процессом. Ученые предрекают слияние нашей галактики (Млечный Путь) с соседней – Андромедой. Этот процесс начнется через 4 млрд световых лет.