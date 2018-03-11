Ученые исследуют нервную систему и мозг древних нсекомых

Вчера, 23:03

Палеонтологи из разных стран смогут исследовать нервную систему и мозг ракообразных на основе найденных останков предков насекомых, которые проживали около 500 миллионов лет назад.

Как оказалось, глаза насекомых были сложные, а мозг простой.

Ученые нашли останки Kerygmachela kierkegaardi на территории Гренландии. Эти насекомые относились к классу динокарид. Глаза вместе с мозгом хорошо сохранились, поэтому их можно будет исследовать.

Предполагалось, что у древних животных и насекомых сложный мозг, разделенный на несколько отделов, и простые глаза. Но на деле все оказалось наоборот. Результаты исследования показали, что мозг не делился на отделы, а вот глаз были сложными. Ученые пришли к выводу, что по строению глаз древние насекомые напоминают современных бархатных червей.

Также исследователи обнаружили, что тело существа покрывали 11 шершавых отростков, оно имело длинный хвост и круглую голову.

С помощью исследований ученые смогут установить эволюцию существ под действием разных факторов, которые влияли на них на протяжении полмиллиарда лет.