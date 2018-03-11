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Ученые: Найден новый способ улучшения памяти

Вчера, 21:56

Научные работники Йоркского университета обнаружили новый способ улучшения памяти. В ходе исследования они проверяли влияние сна на запоминание простых вещей и доказали, что этот метод является действенным.

Как известно, многие люди страдают нарушением памяти. Большинство из них пытаются найти способы сохранить здоровье своего мозга и развить память. Но не всем это удается.

Исследователи провели эксперимент, во время которого говорили слова людям, а затем повторяли те же слова, когда добровольцы пребывали в состоянии сна.

После пробуждения участники эксперимента отлично помнили все слова, которые были сказаны во время их сна. А слова, звучавшие во время бодрствования, не смогли отложиться в памяти.

Ученые говорят, что в скором времени данный метод будет широко использоваться медиками.


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