Ученые: Америку открыли викинги

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Ученые предполагают, что первооткрывателем Америки может быть не всеми признанный Христофор Колумб, а викинги, которые ранее жили в этой местности. Именно об этом официально заявила археолог из Канады Бриджита Уоллес.

По некоторым заключениям ученых из Канады, первыми жителями на континенте, именуемом Америкой, стали именно викинги. Об этом свидетельствуют многочисленные артефакты, которые были найдены в заливе Мирамиши. Это служит реликвией именно викингов. Поэтому, в настоящее время ученые в Канаде тщательно начали исследовать все полученные сведения о проживании викингов.

По словам Бриджит Уоллес, новая теория о первооткрывателях Америки может спровоцировать настоящий переворот в истории открытия континента. Ведь до этого считали, что Америку открыл именно великий мореплаватель Христофор Колумб. Именно по этой причине, доказательства открытия региона викингами должны быть более, чем существенными.