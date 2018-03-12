Ученые: Фисташки понижают артериальное давление

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Как известно, от гипертонии страдает большая часть людей на планете. Американские ученые провели ряд исследований и определили, что обычные фисташки помогают понизить артериальное давление.

Страдающие гипертонией обязаны принимать лекарства, употреблять только полезную пищу и ограничивать себя в физических нагрузках. Большое количество препаратов пагубно влияют на здоровье, особенно на работоспособность печени.

Ученые приступили к поиску альтернативных лекарств, которые не будут вредить здоровью. Одним из безопасных, а главное действенных веществ, оказались фисташки. Небольшая порция данных орехов помогает снизить артериальное давление и привести сосуды в тонус. А главное, они не приносят вреда внутренним органам.

Как известно, понижению давления способствует также сок лимона, растворенный в минеральной воде.