Ученые: Сильнейший антибиотик не спасает от пневмонии

Вчера, 20:49

Американские ученые пришли к выводу, что сильнейший в мире антибиотик не способен противодействовать супербактерии, провоцирующей смертельную форму пневмонии.

Недавно ученые Университета Эмори, расположенного в Атланте, США, провели ряд экспериментов и исследований, вследствие которых стало известно, что сильнейший и эффективнейший антибиотик "колистин" не способен противодействовать супербактерии Klebsiella pneumoniae, являющейся причиной развития смертельно опасной формы пневмонии и убивающей, на данный момент, около половины людей, подверженных заражению.

Данный вид бактерии не поддается лечению, в том числе антибиотиками с широким спектром действия.

Медики выделили образцы вышеупомянутой супербактерии у двух людей преклонного возраста, подверженных заражению. Результатом стала смерть одного из них, второму, к счастью, удалось выжить. Полученные бактерии были внедрены двум лабораторным грызунам, которые подлежали лечению колистином. Оба грызуна погибли. Специалистами было выдвинуто предположение, что данный способ лечения болезни и само лекарство могут быть не эффективными в случае применения к людям.