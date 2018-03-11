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Ученые: Выкуренная сигарета укорачивает пенис на 1 см

Вчера, 19:47

Британские ученые из университета Нортумбрии нашли взаимозависимость курения, памяти и размера мужского достоинства. Пенис курильщиков меньше на 1 см в сравнении с некурящими парнями в возрасте с 18 до 25 лет.

Группа ученых из великобританского университета Нортумбрии изучила особенности влияния курения на организм молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Всех добровольцев разделили на две группы по признаку наличия и отсутствия вредной привычки. После исследователи проверили зависимость памяти от пагубной привычки. Мужчинам предложили пройти по университетскому городку и рассказать о том, что видели.

Оказалось, что некурящие парни рассказали об увиденном более подробно, остальные продемонстрировали низкую способность запоминать информацию. Также интересными открытием стало обнаружение учеными зависимости размера пениса и курения. Экспериментаторы констатировали сжимание кровеносных сосудов у курильщиков и уменьшение полового члена на 1 см.


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