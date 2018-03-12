Ученые возродили доисторический океан в лаборатории

Сегодня, 05:30

Германские и Американские ученые в лаборатории воспроизвели условия, которые были в доисторическом океане. Эксперимент был проведен, чтобы понять, как образовывались отложения, содержащие железо.

Исследователи изучали связь выделяемого кислорода и железа. Как оказалось, значительная часть железа сохранялась в растворе и не поддавалась окислению.

Ранее ученые пользовались мерным цилиндром, чтобы сгенерировать условия на разной глубине. В то время они пытались воссоздать условия океана 4 миллиардов лет назад. Сейчас исследователи изучают воды океана, которые существовали 2 миллиарда лет назад.

Ученые заявляют, что их исследования могут изменить среду образования отложений с высокой вместительностью железа. Они говорят, что богатые на железо отложения образовывались в бескислородной среде, но надеются, что им удастся сформировать отложения и в присутствии кислорода.