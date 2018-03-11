Ученые посоветовали, как укрепить иммунитет весной

Вчера, 18:45

Главной опасностью для человеческого организма на исходе зимы является резкое снижение сопротивляемости болезнетворным бактериям из-за авитаминоза. Ученые дали несколько практических рекомендаций, как укрепить иммунитет в весенние месяцы.

Диетологи предупреждают, что начало календарной весны не самое лучшее время для перехода на разнообразные диеты. Уже с начала марта питание должно быть обильным, полноценным и сбалансированным. Конечно, необходимо максимально использовать в ежедневном рационе овощи, фрукты и ягоды сухой заморозки. Однако при этом не стоит забывать про кисломолочные и мясные продукты. При приготовлении мясных блюд следует использовать рецепты с добавлением чернослива, кураги и ядер ореха.

Первая зелень должна употребляться в максимально больших количествах. Редиска и салат позволят добавить в организм вещества, способствующие преодолению авитаминоза. При этом стоит помнить, что весна - лучший сезон для употребления морепродуктов. Разнообразные соки должны входить в обязательный ежедневный рацион. Не стоит скупиться для приобретения дорогостоящих соков из граната. Мясные и рыбные блюда лучше готовить на пару. Сезон шашлыков наступит позднее.