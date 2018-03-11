Врачи рассказали, как смартфоны убивают мозг человека

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Эндокринолог Роберт Ластиг рассказал, какой вред наносят мозгу человека постоянные уведомления от смартфонов. Более 85% американцев уже ощутили негативные последствия.

Врач Роберт Ластиг рассказал о проблеме зависимости от новых уведомлений из электронной почты и социальных сетей. Данный феномен был рассмотрен с точки зрения влияния на мозг в медицинском аспекте. По данным Ластига, человек не способен беспрерывно реагировать на частые отвлекающие факторы, среди которых звуки уведомлений гаджетов.

Привычное на первый взгляд событие влечет за собой массу негативных явлений. Люди часто страдают рассеянностью внимания, перегруженностью кратковременной памяти и отсутствием сосредоточенности. Однако уже 85% американцев страдают стрессовыми ощущениями, которые тянут человека в глубину депрессии.