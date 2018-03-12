В США над озером ученые зафиксировали пролет корабля пришельцев

Сегодня, 06:30

В США несколько ученых с мировым именем подтвердили пролет над озером Лейк-Джордж неопознанного летающего объекта, квалифицированного, как корабль пришельцев инопланетной цивилизации. Аппарат представлял собой светящийся шар, который в каталогах уфологов относится к технике представителей нейтральной «серой» расы.

Как сообщается в отчете американского уфологического сообщества, зафиксированный объект, судя по его маневрам, выполнял разведывательную миссию. Во время полета аппарат не совершал резких изменений траектории и двигался, стараясь не привлекать внимания землян. НЛО сделал несколько кругов над озером, которое экологи давно и небезосновательно относят к опасным из-за выбросов местного химического предприятия.

Исследователи рассказывают, что во время полета космический аппарат не вызвал обычной тревоги и агрессии у домашних животных. Это обстоятельство свидетельствует о том, что находящиеся в НЛО особи, принадлежат к инопланетной расе, лояльно относящейся к землянам. После пролета НЛО сведений о пропажах людей не поступало.