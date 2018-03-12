Учёные: Сердце после инфаркта возможно «починить»

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Учёные пришли к выводу, что сердце после случившегося инфаркта вполне возможно «починить». Исследование проводили специалисты, работающие в Институте Гладстона.

Ранее было известно, что у некоторых видов рыб или саламандр есть уникальная способность к регенерации их сердечных клеток, которые, по тем или иным причинам получили урон.

Эти существа обладают способностью восстановления причинённого им ущерба, прибегая к помощи клеток, которые «родились заново». Человеческий организм до настоящего времени был не способен ни к чему подобному.

Проблема деления кардиомиоцитов у взрослых до сих пор была неразрешимой для медиков.

Поскольку ткани взрослого человека в области сердца не делятся и не могут регенерироваться, сердце после инфаркта утрачивает способность своего нормального функционирования.

Новые исследования смогли «заставить» кардиомиоциты начать своё деление и в человеческом организме. В делении клеток ключевая роль исполняется четырьмя генами. При этом их успешное функционирование возможно лишь в группе.

Если данные гены простимулировать одновременно, процесс деления клеток вновь запускается и формирует новую ткань.

Данные последних экспериментов показали, что способность начинают демонстрировать до 20% клеток.

Этого оказалось вполне достаточным, чтобы у подопытных животных резко улучшилось их состояние. Следующие опыты предстоят на людях.