Ученые: Самые красивые подводные пещеры создал астероид

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По мнению международной группы ученых, Кольцо Сенотов, являющееся комплексом самых красивых подводных пещер, образовано астероидом Чиксулуб, который убил на Земле динозавров и дал новое направление эволюции. Смертельный болид создал одно из самых захватывающих чудес света.

Исследователи при помощи метода компьютерного моделирования выяснили, что 10-километровый астероид, направив ход земной эволюции по альтернативному пути, в виде некоего «бонуса» стал причиной возникновения одного из самых завораживающих природных явлений. Кольцо Сенотов было образовано благодаря глубокому «шраму» в земной коре, который необратим и не затянется никогда. Глобальная воронка позволяет людям заглянуть внутрь Земли, увидев ее красоту в подводном мире.

Сеноты, образуя правильный круг диаметром в 180 километров в Южной Америке, открывают уникальный мир подводных озер и пещер, заполненный бирюзовой и чистейшей водой. Это, в свою очередь, способствует зарождению и возникновению уникальной водной флоры и фауны. До сих пор многие полости еще не изучены, потому как человечество не обладает аппаратами, способными проникнуть вглубь большинства сенотов.