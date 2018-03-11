Ученые назвали опасность от просмотра телевизора для мужчин

Сегодня, 16:33

Французские ученые выявили, чем именно опасен просмотр телевизора для мужского населения, а также какая именно болезнь может от этого появиться.

Сотрудники Международного агентства по исследованию рака во Франции рассказали, что в случае просмотра телевизора больше четырех часов в день на 35% может увеличиться риск заболевания раком кишечника.

Как выяснилось в ходе исследования, в котором приняли участие 430 человек, включая не только мужчин, но и женщин, просмотр телевизионных передач может поспособствовать онкозаболеваниям у первых. Давно известно, что во время проведения досуга перед экраном увеличивается потребность в курении, употреблении алкоголя, а также желание перекусить. Эти факторы, в свою очередь, влекут за собой ожирение, которое благоприятно влияет на развитие рака кишечника.

Более того, данный фактор влияет больше на мужчин. Предполагается, что это связано с тем, что у зрителей мужского пола чаще обостряются вредные привычки при просмотре телепередач.