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Ученые выяснили, кто больше всего страдает от одноразового секса

Сегодня, 16:20

Норвежские сексологи провели масштабное исследование в ряде стран Европы, чтобы выяснить, кто более всего страдает от одноразового секса. Оказалось, что угрызения совести после ни к сему не обязывающего сексуального контакта чаще посещают женскую половину человечества.

Сексуальные отношения, которые априори не могут получить дальнейшего развития, давно уже не редкость в цивилизованных странах. Мужчины и женщины, отдающие все силы карьере и продвижению по социальной лестнице, зачастую пытаются расслабиться при помощи сексуальных отношений, которые ни к чему не обязывают. Но если для сильного пола такая форма отношений является вполне естественной, то более 70% дам страдают сразу же после «приключения».

Оказалось, что развитие цивилизации, отбросившее многие табу, не вполне коснулось глубин подсознания большинства женщин. Изначально женская природа и суть состояла в рождении детей, их воспитании, а значит, в инстинктивном выборе надежного, сильного партнера, который должен обеспечить своему потомству дальнейшее комфортное существование. Этот инстинкт остался доминантным, несмотря на разговоры о гендерном равноправии и феминизме.


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