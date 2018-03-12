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Человек из будущего предупредил о конце света

Сегодня, 02:30

Человек из будущего предупредил о скором конце света и раскрыл подробности своей тайной миссии.

Мужчина по имени Джефф Уильямс в своем видеообращение утверждает, что прибыл из будущего, и рассказал, что в 2061 году на Землю упадет массивная комета Галлея, которая уничтожит жизнь на планете и приведет к концу света. При этом, на Землю обрушится лишь часть от огромного объекта, которая упадет в воды озера Эри, расположенного в Северной Америке.

Путешественник во времени заявил, что прибыл в прошлое по специальному заданию в рамках проекта секретной организации Solarity. Целью миссии мужчины является стабилизация временной шкалы. О возможности предотвращения апокалипсиса мужчина не сообщил. Джефф Уильямс уверяет, что прибыл из года, когда Земли как таковой уже нет. Мужчина стремится помочь землянам и спасти планету от предстоящей гибели.

Однако многие скептики не поверили обращению, утверждая, что путешественник таким способом хочет прославиться.


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