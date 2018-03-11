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Ученые определили, как должна выглядеть идеальная женщина

Сегодня, 15:22

Большинство пациентов, которые приходят к пластическим хирургам, утверждают, что хотят быть похожими на знаменитых людей. Многие хотят иметь нос как у Кейт Миддлтон или грудь Анны Семенович. Ученые определили, как должна выглядеть идеальная женщина в современном мире.

По словам профессора пластической хирургии из Великобритании Джулиана Де Сильва, большинство женщин, которые приходят на прием к хирургу, называют в качестве примера к своим желаниям конкретные части тела знаменитостей. Исходя из утверждений пациентов Джулиан Де Сильва определил, как люди видят идеальную женщину современности.

В первую очередь, у неё должны быть брови Дженнифер Лопес, далее идут глаза Киры Найтли, идеальный нос Кейт Миддлтон, овал лица певицы Шер, губы Пенелопы Круз и скулы Анджелины Джоли. При этом нижняя часть челюсти должна напоминать певицу Селену Гомес.


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