NASA начнет изучать Луну и экзопланеты с космического центра Gateway

Сегодня, 14:02

В 2017 году NASA заявила о своих намерениях изучить Луну и множество экзопланет с помощью космической базы Gаteway. Уже в марте текущего года началась серьезная подготовка к выполнению целей.

В декабре 2017 года в NASA рассказали, что в 2018 году они намерены изучить дальние планеты и Луну. Наблюдать за ними будут с центра Gаteway, расположенном недалеко от Луны. Предполагается, что присутствие спутника научной станции США даст возможность тщательно изучить и даже выявить новые возможности для дальнейших исследований.

Также планируется провести несколько миссий пилотирования.

Руководитель Advanced Exploration Systems Джейсон Крусан рассказал, что на данный момент проект Gаteway находится в разработке ученых. Для этого проводятся специальные семинары, посещаемые инженерами и другими научными сотрудниками с целью понять интерес науки со всего мира в новой разработке.