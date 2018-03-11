Теоретики заговора обнаружили загадочный объект в Антарктиде

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Американские теоретики заговора в онлайн-сервисе Google Earth обнаружили странную находку на территории Антарктиды. Система показала на карте X-образный знак, который может указывать на место приземления инопланетян.

Уфологи обнаружили некий сбой в работе Google Earth, когда над Антарктидой на карте появляется красный треугольник с огромным крестом того же цвета внутри. Видеоролик, который доказывает X-образный знак, уже появился в Сети. Однако теоретики заговора отрицают сбой в системе и говорят, что красный крест может обозначать место, где приземлился НЛО.

На YouTube-канале Conspiracy Deport наглядно продемонстрировали, как выглядит странный «сбой» на карте Антарктиды. Стоит напомнить, что ранее уфологи фиксировали в данной местности прилет НЛО.