VistaNews.ru


Теоретики заговора обнаружили загадочный объект в Антарктиде

Сегодня, 13:56

Американские теоретики заговора в онлайн-сервисе Google Earth обнаружили странную находку на территории Антарктиды. Система показала на карте X-образный знак, который может указывать на место приземления инопланетян.

Уфологи обнаружили некий сбой в работе Google Earth, когда над Антарктидой на карте появляется красный треугольник с огромным крестом того же цвета внутри. Видеоролик, который доказывает X-образный знак, уже появился в Сети. Однако теоретики заговора отрицают сбой в системе и говорят, что красный крест может обозначать место, где приземлился НЛО.

На YouTube-канале Conspiracy Deport наглядно продемонстрировали, как выглядит странный «сбой» на карте Антарктиды. Стоит напомнить, что ранее уфологи фиксировали в данной местности прилет НЛО.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.