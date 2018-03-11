VistaNews.ru


Лекарство от старости появится в аптеках РФ уже через три года

Сегодня, 15:15

Лекарство, позволяющее противостоять старости, уже через три года станет доступным в аптеках России. Сообщение об этом сделал Максим Скулачёв, возглавляющий НИИ МГУ.

По его словам, разработку данного препарата российские учёные ведут уже несколько лет. В основе нового медикамента лежит возможность блокировать свободные радикалы в митохондриях.

Учёный уверен в достижении успеха. Более того, Скулачёв высказал убеждённость, что новый препарат можно будет производить массово, и он станет доступным в любых аптеках РФ по весьма бюджетной цене.

Сейчас специалисты завершили первую фазу испытаний нового лекарства на добровольцах с хорошим здоровьем. Следующей стадией станет эксперимент, в котором будут участвовать пожилые люди.

В настоящее время новый препарат не показал ни единого побочного действия. Дополнительным достоинством является то, что в любой момент можно прекратить его приём без негативных последствий. Полный вывод его из организма осуществляется в течение суток.

Однако, для получения максимального эффекта, новое лекарство нужно будет принимать постоянно. Учёные сообщают, что в таком случае станет возможным продлить молодость до 90 лет.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.