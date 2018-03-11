Назван список самых опасных продуктов для женщин

Сегодня, 12:10

Диетологи озвучили ТОП «страшных» продуктов для женщин, которые нельзя употреблять.

Диетологи из «Роскачества» назвали 5 самых опасных продуктов для женщин, употребление которых приводит к накоплению килограммов. Из-за высокой калорийности на первой позиции по исключению из рациона был расположен сахар. Доказано, что у женщин после 25 лет сахар откладывается в виде жиров, что может привести к развитию некоторых серьезных заболеваний, в том числе сахарного диабета.

На втором месте расположили маргарин, который содержит вредные транс-жиры. Этот продукт нарушает обмен веществ, что приводит к набору веса, нарушению функционирования эндокринной системы и развитию ряда заболеваний, включая онкологию.

Третью позицию занял алкоголь, регулярное употребление которого меняет гормональный фон женщины, нарушая репродуктивную функцию, ускоряя процессы старения.

Четвертую позицию заняли белые дрожжевые хлебобулочные изделия, частое употребление которых нарушает работу сердечно-сосудистой, эндокринной, желудочно-кишечной и онкологической систем.

Завершают список продукты быстрого приготовления со множеством специй, ведь содержащееся большое количество соли, глютамина натрия влечет повышение артериального давления, вызывая головокружение, аллергию, тошноту.

Для сохранения здоровья, молодости и красоты, необходимо исключить данные продукты из своего рациона.