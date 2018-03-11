Ученые: Мужчины в четыре раза чаще страдают раком от орального секса

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Американские ученые из Университета Флориды заявили, что мужчины в четыре раза чаще страдают от рака после орального секса, нежели женщины. Все дело в вирусе папилломы человека, которым мужчины рискуют заразиться.

Доктор Ашиш Дешмух утверждает, что у мужчин в четыре раза больше шансов получить рак от орального секса, чем у женщин. Все дело в более слабой мужской иммунной системе. По словам Ашиша Дешмуха, инфицированные мужчины чаще проходят лечение от вызывающего рак вируса папилломы человека (ВПЧ).

Стоит отметить, что ВПЧ является наиболее распространенной инфекцией, передающейся половым путем и может вызывать рак полового члена у мужчин, в то время как у женщин риск развития онкологии влагалища или шейки матки из-за орального секса минимальный.