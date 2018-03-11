В Бостоне водители смогли запечатлеть огромный НЛО, изучавший местность

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Американский город Бостон прославился в США как место, где впервые смогли зафиксировать появление НЛО ещё в 17 веке. В 2018 в этом же городе водители наблюдали за кораблём пришельцев гигантских размеров.





Событие произошло в регионе Новая Англия, который иногда называют северной Силиконовой Долиной. Если в этой местности происходит что-то необъяснимое, то жители списывают это на разработки учёных. Всё стало намного серьёзнее в марте 2018 года. Во время сильной метели водители, передвигающиеся по трассе, окружённой лесом, заметили нечто среди деревьев.

Один из них достал смартфон и начал запись. На видео чётко видно некий объект, который медленно передвигается в сторону, будто изучая местность. Очевидцы поняли, что в такую погоду авиация не могла подняться в небо, и машин такого размера в людей попросту нет. Когда автор видео приближает объект, становится понятно, что перед ним настоящий НЛО. Иллюминаторы и прочие элементы конструкции идеально подходят под описание инопланетного корабля. Уфологи пока не дали свой комментарий.