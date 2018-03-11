Учёные: Обнаружены лекарства, способствующие мужскому бесплодию

Сегодня, 10:19

Команда учёных из института биологии и медицины, который находится в Буэнос-Айресе, провела некоторые исследования, в результате которых определила, какие лекарства могут вызывать мужское бесплодие.

Оказывается, антигистаминные вещества влияют на спад мужской фертильности. Такие препараты употребляют в основном для того, чтобы побороть аллергическую реакцию, тут же и выявили их способность снижать вышеупомянутую фертильность. В пределах данных исследований эксперты детально изучили научные работы за последние 40 лет, которые посвящены лекарствам, влияющим на организм разных животных. Исходя из полученных результатов, прекращение активности гистамина на протяжении долгого времени отрицательно влияет на выработку тестостерона. Если долго принимать эти препараты, может возникнуть угроза нарушение формы сперматозоидов, спаду уровня их активности и количества.