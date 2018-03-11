Учёные определили устрашающее влияние смартфона на жизнь человека

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Учёные уже долгое время спорят по поводу того, насколько сильно смартфон оказывает влияние на человеческий мозг. Последние исследования с использованием инновационных технологий Массачусетского технологического института (МТИ) позволили определить степень привыкания и как гаджеты приводят к депрессии.

На протяжении всего дня смартфон является неотъемлемым помощником. Будильник, доступ в социальные сети, информация в интернете, а также звонки родным и близким – всё это возможно с помощью небольшого гаджета. Однако при его использовании есть опасность впасть в депрессию или же атрофировать часть своего мозга. Если же по поводу последнего по-прежнему не определена степень влияния, то в психологической части учёные МТИ помогли определить её.

Выяснилось, что за последние 5 лет количество людей с зависимостью от гаджетов выросло на 28%. Причём в основном люди привыкают к смартфонам и планшетам, с которыми проводят большую часть своего времени. В головном мозге специалисты МТИ обнаружили сектор, отвечающий за зависимость. В этом участке клетки репродуцируются гораздо медленнее, чем в других.

Для сравнения были приглашены 100 человек, активно пользующиеся гаджетами и 100 – пытающихся оградить свою жизнь от смартфонов. У первой половины респондентов активность клеток была замедленна на 17% в сравнении с зависимыми от смартфонов. Учёные акцентировали также внимание на том, что смартфоны вызывают депрессию оказывают негативное влияние на психическом состоянии. У человека, активно использующего гаджет, нарушается двигательная система, образовывается заторможенность и внезапные всплески эмоций.