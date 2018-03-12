VistaNews.ru


Эксперты назвали секс в старости лучшей профилактикой для организма

Сегодня, 00:15

Учёные утверждают, что занятия любовью в старости способствуют отличной профилактике для организма. Большинство опрошенных заявили, что даже в силу возраста не лишились потребности вести половую жизнь.

По их словам, из-за её наличия секса они чувствуют себя гораздо лучше. А женский пол и вообще не может представить свою жизнь без сексуальной близости. Нидерландские учёные доказали, что обилие интимной жизни в преклонном возрасте влияет на интеллект человек. В исследовании участвовали более 1500 человек возрастом от 57 до 87 лет. Результаты опроса сравнили с тестами в сторону интеллекта, памяти и абстрактного мышления с частотой половых контактов.

Из всего этого специалисты пришли к выводу, что наличие сексуальной жизни до старческих лет способствует сохранению качества мышления и памяти.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.