Эксперты назвали секс в старости лучшей профилактикой для организма

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Учёные утверждают, что занятия любовью в старости способствуют отличной профилактике для организма. Большинство опрошенных заявили, что даже в силу возраста не лишились потребности вести половую жизнь.

По их словам, из-за её наличия секса они чувствуют себя гораздо лучше. А женский пол и вообще не может представить свою жизнь без сексуальной близости. Нидерландские учёные доказали, что обилие интимной жизни в преклонном возрасте влияет на интеллект человек. В исследовании участвовали более 1500 человек возрастом от 57 до 87 лет. Результаты опроса сравнили с тестами в сторону интеллекта, памяти и абстрактного мышления с частотой половых контактов.

Из всего этого специалисты пришли к выводу, что наличие сексуальной жизни до старческих лет способствует сохранению качества мышления и памяти.