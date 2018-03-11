Американские ученые представили "Instagram иммунной системы" из крови человека

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Ученые из Медицинского Университета Южной Каролины поделились новейшими исследованиями, который они назвали «Instagram иммунной системы». Для этого им пришлось сделать снимок, на котором запечатлено более миллиона кровяных клеток.

Для этого доктору Карстену Кригу пришлось задействовать искусственный интеллект и специфические данные по генотипу. Он отметил, что в ходе исследований кровь была нагрета до 6000 градусов. Такая температура схожа с поверхностью Солнца. Ученые поделились снимками с пользователями интернета. Они подчеркнули, что использованы новейшие методы исследований, причем аналогичных им нет нигде в мире.

Доктор Криг назвал исследования «Instagram иммунной системы», и видит в будущем широкие возможности для обнаружения смертельных болезней у пациентов. По его мнению, вариант возможен в случаях с раком и болезнью Зика, традиционные методы исследования которых часто дают ложные результаты и представляют собой реальную угрозу. Технология позволит определять до сотни маркеров, причем 40% из них имеют значение в исследовании рака в будущем. Объявлено, что к анализу нагретой плазмы приступают в марте 2018 года.