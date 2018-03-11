Психологи: Соцсети сделали секс редким и некачественным

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10 марта психологи из Оксфордского университета опубликовали отчёт о влиянии социальных сетей на секс человека. Результаты получили подтверждение сексологами и в дальнейшем данные будут использованы для изменения структуры интернет-платформ.

Причиной тому является распространённость эротики в социальных сетях. Аудиторией такого контента в 88% случаев являются мужчины. Они изучают различные снимки, видеоролики и начинают требовать такого поведения от своих партнёрш по сексу. Кроме того, представители сильного пола из-за эротики в соцсетях могут не хотеть секса. Число половых актов сокращается до 2-3 в неделю, а девушке удивить мужчину становится всё сложнее.

Психолог Джеймс Кред акцентировал внимание на том, что до появления социальных сетей секс был более искренним, не наполненным искусственными эмоциями. Это подтвердили и сексологи. Линди Дигл считает, что в современном мире просто не обойтись без ежедневного входа в социальные сети.

Более половины населения в развитых странах имеет аккаунты в таких интернет-платформах. Часть контента содержит эротику или же порнографию, которая пользуется спросом. Из-за этого Дигл советует партнёрам находить компромисс в отношениях, чтобы не требовать от второй половинки чего-либо сверхъестественного в сексе. Исследование показало, что более 20% интернет-пользователей уверены, что соцсети оказали влияние на их секс и половую активность. Результаты были опубликованы в журнале «Психология» при издании Оксфордского университета.